In questi giorni Napoli e la sua provincia sono colpiti da una strana ondata di casi di epatite A. A lanciare l’allarme è l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive. “Siamo in una fase molto acuta. Ora abbiamo 43 ricoverati, una cifra molto insolita nel mese di marzo. Registriamo un forte aumento di pazienti che hanno bisogno di ricoveri”, ha spiegato Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale Cotugno. Il boom delle infezioni da epatite A nel mese di marzo risulta infatti piuttosto anomalo: il picco dei contagi si registra a gennaio, mentre a marzo, invece, i numeri tendono di norma a ridursi drasticamente, con casi perlopiù lievi e gestibili a domicilio.

Epatite A: boom di infezioni a Napoli

“Oggi invece abbiamo una lunga serie di pazienti gravi e infatti abbiamo riempito del tutto il reparto, con molti pazienti sulle barelle in pronto soccorso. L’affollamento ci preoccupa e speriamo vada a diminuire”, ha segnalato l’infettivologa Carannante. L’ondata riguarda soprattutto adulti tra i 35 e i 45 anni, molti dei quali presentano valori di transaminasi molto elevati, segno di un’infiammazione epatica importante. Tra i casi più delicati c’è quello di un uomo di 46 anni che all’epatite A associa anche una insufficienza epatica severa e per questo è stato trasferito in Patologia al Cardarelli, per vedere se necessiti di trapianto.

“L’epatite A è una malattia prevenibile ma nessuno in Italia si vaccina, perché non è obbligatoria, tranne per alcune categorie come i cuochi o noi medici. La vaccinazione si fa sia in età pediatrica che in età adulta, ma va scelta, mentre è obbligatoria in zone come il Sudamerica”, ha ricordato la dottoressa Carannante. Mentre l’ospedale Cotugno continua a gestire l’emergenza, con una pressione sui reparti molto alta, si cerca una causa unica al boom delle infezioni che gli esperti al momento non hanno ancora individuato. Non si esclude comunque un possibile focolaio alimentare o un aumento dell’esposizione in specifici contesti.