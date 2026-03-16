All’ospedale Monaldi di Napoli, una donna di 55 anni avrebbe voluto procurare alla sorella ricoverata una borsa dell’acqua calda. Non trovandone una nel reparto, la donna ha pensato di utilizzare una sacca per la raccolta delle urine: la sua idea era quella di riempirla e di trasformarla in un dispositivo termico d’emergenza. La 55enne si è poi rivolta al personale sanitario chiedendo di riscaldare il dispositivo medico. Gli infermieri, però, si sono rifiutati categoricamente di assecondare la sua richiesta, sostenendo ragioni di protocollo e di sicurezza che la 55enne ha provato a ignorare con decisione.

Minaccia gli infermieri: denunciata

La donna ha supplicato gli infermieri e alla fine la situazione è degenerata quando li ha iniziati a minacciare pesantemente, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri. Nonostante la tensione e il caos, non ci sono state interruzioni del servizio e non si sono registrati danni. La donna, però, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e dovrà rispondere del suo comportamento all’autorità giudiziaria.