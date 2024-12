Tragedia al passaggio a livello di un tratto della Circumvesuviana, in provincia di Napoli. Una signora, vedendo che la sbarra si stava abbassando, ha fortemente accelerato per non rimanere bloccata: quando lo ha attraversato però non si è resa conto della presenza di un bambino di dieci anni. Lo ha travolto e il bambino è morto.

Tragedia al passaggio a livello della Circumvesuviana

La donna si è subito fermata, ha caricato il bimbo in auto per un ultimo disperato tentativo di salvataggio. Tentativo che purtroppo si è rivelato inutile.

“Una tragedia, non ci sono parole – ha scritto Umberto De Gregorio, ad di Eav, Ente autonomo Volturno – sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a livello. Rfi punta all’eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche EAV nel suo piccolo li eliminerà tutti appena possibile. Non è una scelta, ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria”.