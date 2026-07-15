Due giovani di 21 e 25 anni, a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata, sono accusati di avere rubato l’orologio da 130mila euro a un turista statunitense. Il fatto risale alla sera del 6 giugno, quando la vittima è stata sorpresa all’uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones. Un ragazzo, con in testa un casco con la visiera scura, ha strappato all’uomo l’orologio di pregio indossato, un Patek Philippe Nautilus. Nel corso della rapina, il turista è stato trascinato per alcuni metri, riportando lesioni al polso sinistro. Fondamentali per carabinieri e procura sono stati i sistemi di videosorveglianza privata presenti in zona e i lettori targa presenti sul circuito cittadino. L’analisi delle immagini ha consentito infatti di ricostruire il percorso dello scooter.