Un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una bara è stato inaugurato a Teheran, in Piazza Enghelab, secondo le immagini pubblicate dai media iraniani. Lo riporta Iran International. Il murale ritrae il tycoon all’interno di una feretro avvolto nella bandiera americana, con la scritta “Uccideremo Trump“.

L’opera si inserisce in una serie di appelli alla vendetta da parte dei più intransigenti dopo l’uccisione dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei e si colloca nel contesto dell’escalation del confronto militare tra Iran e Stati Uniti. Nelle piazze centrali e vicino ai siti strategici, i murales contro gli Stati Uniti a Teheran rappresentano una forma capillare di propaganda di stato, opere che vengono periodicamente aggiornate dal governo iraniano per riflettere le tensioni del momento.