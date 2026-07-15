Sul web è apparso un video che mostra il momento in cui un drone iraniano colpisce un magazzino nella città portuale di Al Shuaiba, in Kuwait. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno poi confermato di aver effettuato diversi attacchi contro il Paese nella serata di martedì, mentre l’esercito del Kuwait ha confermato che diverse strutture civili e di importanza strategica sono state prese di mira dalle forze iraniane.