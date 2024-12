Per poter continuare a percepire la sua pensione, un uomo di 60 anni ha nascosto in casa da un anno il corpo del padre, morto a 92 anni. È accaduto a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo: il corpo di Giuseppe Zagone è stato ritrovato mummificato nella casa del figlio, che ora risulta irreperibile.

La vicenda è raccontata dal Giornale di Sicilia. Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’uomo per accertare le sue responsabilità.

Il cadavere mummificato

La scoperta del corpo è avvenuta grazie ad alcuni parenti, che, non avendo notizie dell’anziano da diverso tempo, hanno deciso di fargli visita durante le festività natalizie. La salma era avvolta in un piumone e si trovava all’interno di una cassa artigianale simile a quelle utilizzate per la cremazione.

L’abitazione in cui il 60enne viveva con il padre è stata posta sotto sequestro. Sulla salma del 92enne verrà ora effettuata l’autopsia. A Ventimiglia di Sicilia nessuno sembrava conoscere bene né l’anziano trovato morto né il figlio. Quest’ultimo lavorava a Palermo si vedeva raramente nelle strade del paese siciliano.