La mamma era morta da tre anni, ma il figlio, per continuare a incassare la pensione della donna, teneva nascosto il cadavere di lei mummificato in casa. Non solo: quando la carta d’identità della defunta è scaduta, si è anche presentato all’anagrafe travestito da donna per chiedere il rinnovo. La parrucca e i vestiti indossati, che dovevano farlo assomigliare alla madre, non hanno però ingannato il personale, che ha fatto intervenire la polizia locale. Protagonista della surreale vicenda un infermiere di 57 anni di Borgo Virgilio, poco più di 15mila abitanti in provincia di Mantova- L’uomo è ora indagato a piede libero.

Le accuse rivolte all’uomo dalla procura

La Procura di Mantova lo accusa di occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all’Inps e falso ideologico. Il decesso dell’anziana, che sarebbe morta per cause naturali, è da datare al 2022. Il figlio che vive da solo in aperta campagna, non ha detto nulla per continuare a incassare la pensione. Tutto è filato liscio fino a qualche giorno fa, quando l’uomo si è accorto che il documento di identità della madre era scaduto e che, per continuare a ricevere l’accredito della pensione sul conto corrente della madre, bisognava rinnovarlo.

Il corpo mummificato della madre in soggiorno

Quando il 57enne si è presentato allo sportello dell’anagrafe del Municipio, l’impiegato si è subito accordo di avere di fronte un uomo, e non l’anziana donna e, con una scusa, lo ha invitato a presentarsi allo sportello il giorno dopo. Ad attenderlo questa volta gli agenti della polizia locale. Una volta smascherato, l’uomo ha avuto un malore. La scoperta del cadavere dell’anziana madre è avvenuta nel corso di un sopralluogo nell’abitazione del figlio. In soggiorno, appoggiato a un muro, c’era il corpo mummificato dell’anziana. Secondo gli investigatori, l’infermiere avrebbe approfittato delle conoscenze mediche acquisite per la sua professione per togliere liquidi al cadavere in modo da avviare il processo di mummificazione evitando, così, la decomposizione del corpo.