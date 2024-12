L’equipaggio di una nave cinese è sospettato di aver trascinato deliberatamente l’ancora per 100 miglia per tagliare i cavi del Mare Baltico. È in atto la battaglia per l’influenza sotto le onde.

La nave commerciale cinese è stata circondata da navi da guerra europee in acque internazionali per una settimana.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato poco dopo la segnalazione dell’incidente che “nessuno crede che questi cavi siano stati tagliati accidentalmente: “Pertanto, dobbiamo affermare, senza sapere specificamente da chi provenga, che si tratta di un’azione ‘ibrida’. E dobbiamo anche supporre, senza saperlo ancora, che si tratti di sabotaggio”.

I cavi in ​​fibra ottica sottomarini, che trasportano transazioni per un valore di trilioni di dollari al giorno, sono centrali nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, spiega Bojan Pancevski del Wall Street Journal.

Una nave cinese al servizio dei russi

Gli investigatori sospettano che l’equipaggio della nave portarinfuse Yi Peng 3, lunga 225 metri, larga 32 metri e carica di fertilizzante russo, abbia deliberatamente reciso due cavi dati essenziali mentre la sua ancora veniva trascinata sul fondale del Baltico per oltre 100 miglia.

È centrale per un’indagine su un presunto sabotaggio che minaccia di mettere alla prova i limiti del diritto marittimo e aumentare le tensioni tra Pechino e le capitali europee. La polizia tedesca ha anche inviato la Bamberg, una nave pattuglia, per indagare su uno degli incidenti con droni sottomarini.

Le indagini ora si concentrano sul fatto che il capitano della nave di proprietà cinese, partita dal porto baltico russo di Ust-Luga il 15 novembre, sia stato indotto dall’intelligence russa a compiere il sabotaggio.

Sarebbe l’ultimo di una serie di attacchi alle infrastrutture critiche dell’Europa che, secondo funzionari delle forze dell’ordine e dell’intelligence, sono stati orchestrati dalla Russia.

“È estremamente improbabile che il capitano non si sia accorto che la sua nave ha calato e trascinato l’ancora, perdendo velocità per ore e tagliando i cavi lungo il percorso”, ha affermato un investigatore europeo senior coinvolto nel caso.

L’armatore cinese non sa niente

Il proprietario cinese della nave, Ningbo Yipeng Shipping, sta collaborando alle indagini e ha consentito che la nave venisse fermata in acque internazionali.

La Yi Peng 3 è di proprietà della Ningbo Yipeng Shipping, una società che possiede solo un’altra nave e ha sede vicino alla città portuale di Ningbo, nella Cina orientale.

Il danno ai cavi sottomarini si è verificato nelle acque svedesi il 17-18 novembre, spingendo le autorità scandinave ad aprire un’indagine per sabotaggio. La Russia ha negato ogni illecito.

Gli investigatori hanno stabilito che la nave ha calato l’ancora ma è rimasta in navigazione nelle acque svedesi il 17 novembre intorno alle 21:00 ora locale. L’ancora trascinata ha tagliato il primo cavo tra Svezia e Lituania poco dopo, secondo due persone a conoscenza delle indagini.

Durante quel periodo, il transponder della nave, che traccia i suoi movimenti sul cosiddetto Sistema di identificazione automatica, si è spento in quello che è noto come un “incidente oscuro” nel gergo del traffico marittimo. La nave ha poi continuato anche se l’ancora trascinata ha ridotto notevolmente la sua velocità, secondo i dati satellitari e di altro tipo esaminati dagli investigatori.

Gli investigatori affermano che intorno alle 3 del mattino del giorno successivo, dopo aver percorso circa 111 miglia, la Yi Peng 3 ha tagliato il secondo cavo tra Germania e Finlandia. Poco dopo, la nave ha iniziato a zigzagare, ha alzato l’ancora e ha continuato.

Le navi della Marina danese sono quindi partite per inseguire e intercettare la Yi Peng 3, costringendola infine ad ancorare nello stretto di Kattegat, che collega il Baltico e il Mare del Nord.

Un esame dell’ancora e dello scafo della nave ha mostrato danni coerenti con l’ancora trascinata e i cavi tagliati.

L’equipaggio della Yi Peng 3, capitanata da un cittadino cinese e comprendente un marinaio russo, non è stato finora interrogato, ma un membro di una nave pilota danese è salito brevemente a bordo della nave prima che fosse ancorata nello stretto di Kattegat.

Diversi funzionari delle forze dell’ordine e dell’intelligence occidentali hanno affermato di non pensare che il governo cinese fosse coinvolto nell’incidente, ma di sospettare che dietro al sabotaggio ci fossero le agenzie di intelligence russe.

La Yi Peng 3 aveva operato esclusivamente in acque cinesi da dicembre 2019 fino all’inizio di marzo 2024, quando ha improvvisamente cambiato il suo schema operativo, ha affermato Benjamin L. Schmitt, ricercatore senior presso il Kleinman Center for Energy Policy dell’Università della Pennsylvania.

La nave cinese ha quindi iniziato a trasportare carbone russo e altre merci, facendo scalo nei porti russi come Nakhodka sul Mar del Giappone, diversi viaggi al porto di Murmansk nel Mare di Barents e un viaggio nel Mar Baltico. Attualmente, la nave è carica di fertilizzanti russi.

L’Europa è in stato di massima allerta per un potenziale sabotaggio di infrastrutture cruciali dopo una serie di eventi, tra cui gasdotti danneggiati, cavi dati e incendi in tutto il continente.

I funzionari dell’intelligence hanno concentrato i loro sospetti sulla Russia per molti degli incidenti. Ma per la seconda volta in poco più di un anno, una nave cinese è sospettata di aver danneggiato le infrastrutture nel Mar Baltico, innescando intensi sforzi diplomatici con Pechino.

Le autorità di Svezia, Danimarca e Finlandia hanno fatto pressione sulla Cina affinché lasciasse salire a bordo della Yi Peng 3 gli investigatori nordici, che non è stata formalmente accusata di alcun illecito. I funzionari nordici segnalano un tono collaborativo da parte dei funzionari cinesi, ma affermano che qualsiasi trattativa richiederà tempo.

Kristersson ha insistito sul fatto che non voleva accusare la Yi Peng 3 di alcun illecito, ma ha affermato che il suo passaggio nelle acque svedesi avrebbe consentito una “cooperazione più facile”. “Questa non è la prima volta che subiamo un cavo reciso per un motivo poco chiaro”, ha aggiunto il primo ministro.

La Newnew Polar Bear, una nave portacontainer cinese, ha danneggiato un gasdotto e diversi cavi dati nell’ottobre 2023 trascinando l’ancora sul fondale del Mar Baltico per una distanza significativa durante una tempesta. Le autorità nordiche hanno concentrato le loro indagini sulla nave solo dopo che questa aveva lasciato la regione, e il ministro della Difesa finlandese ha dichiarato che il paese si sarebbe mosso più rapidamente per cercare di fermare le imbarcazioni dopo le segnalazioni di attività sospette.