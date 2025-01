Terribili incendi hanno distrutto numerose abitazioni a Los Angeles, inclusi gli esclusivi immobili di celebrità come Mark Owen, Paris Hilton, Billy Crystal e Anthony Hopkins. Gli ultimi giorni sono stati segnati da evacuazioni di massa, con migliaia di persone costrette ad abbandonare le loro case. Più di 1.000 edifici sono stati completamente distrutti, e si registrano vittime tra la popolazione. Paris Hilton ha descritto gli incendi come “un inferno sulla terra”. Le fiamme, alimentate da venti che hanno raggiunto i 160 km/h, hanno reso difficile l’intervento dei vigili del fuoco, impedendo inizialmente l’uso di mezzi aerei per domare i roghi.

Impatto sugli eventi di Hollywood

Gli incendi hanno sconvolto anche il calendario di Hollywood. Eventi prestigiosi, come gli AFI Awards, previsti per celebrare film come Wicked e Anora, sono stati rinviati. Questa situazione straordinaria ha messo in pausa l’attesa stagione dei premi, evidenziando la portata della tragedia che sta colpendo la città.

La testimonianza di Paris Hilton

Paris Hilton ha condiviso la sua devastazione attraverso i social media. In una storia su Instagram, ha raccontato di aver scoperto in diretta televisiva che la sua casa a Malibu era stata completamente distrutta. “È straziante vedere la mia casa ridotta in cenere in televisione”, ha scritto. In un post più lungo, ha espresso il dolore per aver perso un luogo ricco di ricordi preziosi, come i primi passi di suo figlio Phoenix. Nonostante la tragedia, ha sottolineato la gratitudine per il fatto che la sua famiglia e i suoi animali domestici siano al sicuro. “Nessuno dovrebbe mai vivere un’esperienza simile”, ha aggiunto.

Paris ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto alle altre famiglie colpite: “Il mio cuore e le mie preghiere vanno a chiunque sia stato travolto da questi incendi”. La sua testimonianza riflette la gravità della situazione e la necessità di supporto e solidarietà per affrontare questa emergenza devastante.

Billy Crystal ha perso la casa in cui viveva dal 1979

Billy Crystal ha affidato a un comunicato stampa il suo dolore per la perdita della casa in cui abitava con sua moglie Janice di Pacific Palisades dal 1979.

“Janice ed io viviamo nella nostra casa dal 1979. Abbiamo cresciuto i nostri figli e nipoti qui. Ogni centimetro della nostra casa era pieno d’amore. Bellissimi ricordi che non possono essere portati via”.

Anthony Hopkins, bruciata la villa di Pacific Palisades

La villa di Pacific Palisades di Anthony Hopkins è stata fotografata dai media statunitensi ridotta a un mucchio di detriti. L’attore pluripremiato abitava nella villa da qualche anno ma ha vissuto per venticinque anni nello stesso quartiere.

Adam Brody e Leighton Meester, villa rasa al suolo

La proprietà di Adam Brody e Leighton Meester, coppia di star che lo scorso 5 gennaio ha sfilato sul red carpet dei Golden Globes 2025, è stata completamente distrutta dalle fiamme. La villa di Los Angeles, una residenza da sei milioni e mezzo di dollari, è stata raggiunta da un rogo ed è bruciata fino al tetto. Le due star non hanno commentato l’accaduto.