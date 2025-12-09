Proseguono senza sosta le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita una neonata di due mesi, avvenuto sabato sera sull’A5 Torino-Aosta, nel tratto autostradale all’altezza di Volpiano. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente in relazione alla morte della piccola Lucia, anche se al momento non risultano nomi iscritti nel registro degli indagati. Fondamentale sarà la testimonianza della madre della bambina, una 35enne torinese residente a Quincinetto, che si trova ricoverata all’ospedale Giovanni Bosco in stato di shock e non è ancora nelle condizioni di essere ascoltata dagli inquirenti.

Le ricerche dei veicoli e gli accertamenti tecnici

La polizia stradale sta lavorando su più fronti, dopo aver raccolto le prime testimonianze: sarebbero infatti coinvolti due veicoli i cui conducenti si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Gli inquirenti stanno ascoltando automobilisti che percorrevano quel tratto in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, per ottenere elementi utili alla ricostruzione. Nel frattempo proseguono gli accertamenti tecnici per verificare il posizionamento dell’ovetto in cui si trovava la neonata, sbalzato fuori dall’auto insieme alla piccola durante l’impatto.

La dinamica in analisi e le ipotesi degli investigatori

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 una Fiat 500X con a bordo la madre e la figlia stava viaggiando verso Quincinetto quando, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle videocamere e tracciando le traiettorie dei veicoli transitati per capire se altri mezzi possano aver avuto un ruolo nella perdita di controllo. Resta aperta anche l’ipotesi più drammatica: la neonata, sbalzata all’esterno dell’abitacolo, potrebbe essere stata accidentalmente investita da un’auto di passaggio, con il conducente ignaro dell’impatto. All’arrivo dei soccorsi, per la piccola non c’era più nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.