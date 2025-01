È stata ribattezzata l’angelo custode di mamma Valeria, Samantha Schifano, 36 anni di Torino, l’agente di polizia che ha assistito la donna di Cosenza alla quale era stata rapita la figlia di un giorno. “Alla fine dell’incubo l’ho stretta, resteremo unite per sempre”, racconta la poliziotta della squadra mobile di Cosenza a Repubblica.

Le parole della poliziotta

“Era una donna sconfortata che non pensava di rivedere più sua figlia e ripeteva piangendo ‘perché a me?’ – ricorda l’agente -. Le ho giurato che non l’avrei lasciata sola fino a quando la polizia avrebbe ritrovato la sua bambina”.

“Nel frattempo sul gruppo Whatsapp della squadra mobile – aggiunge – arrivavano gli aggiornamenti: io le comunicavo quelli essenziali”. Poi, l’annuncio liberatorio: “Appena ho ricevuto la foto in cui il commissario Sole tiene in braccio la bimba, mi sono voltata verso Valeria e le ho detto ‘l’abbiamo trovata’. Le ho fatto vedere la foto, lei mi ha ringraziato perché avevo mantenuto la parola data che la donna del rapimento sarebbe finita in carcere e ci siamo abbracciate”.

Tra le due donne è nata un’amicizia: “Sono stata a casa sua quando è stata dimessa dalla clinica con Sofia. Ci siamo scambiate il numero di telefono, ci sentiremo sicuramente in futuro. Lei mi verrà a trovare in questura e ci rivedremo”.

Scarcerato il 43enne fermato assieme alla moglie

Il Gip di Cosenza ha intanto disposto la scarcerazione di Moses Omogo Chidiebere, il 43enne fermato assieme alla moglie. “Il mio assistito – ha detto il suo difensore, Gianluca Garritano – è stato creduto totalmente perché lui stesso ha ritenuto credibile la gravidanza portata avanti dalla moglie. Ci sono anche delle foto che ritraggono Moses mentre bacia la pancia della moglie”.”