Neonati morti a Traversetolo, arrestata la giovane madre. Il procuratore: “Il secondo bimbo morto dissanguato”

La ragazza di 22 anni di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso due neonati a distanza di un anno, è stata posta agli arresti domiciliari. Questo drammatico caso ha suscitato grande scalpore e sgomento nella comunità, sollevando interrogativi sullo stato psicologico della giovane e sulle circostanze che hanno portato a tali tragici eventi.

Le accuse nei confronti della giovane includono duplice omicidio e occultamento di cadavere. Durante una conferenza stampa, il procuratore Alfonso D’Avino ha descritto la gravità della situazione: “Siamo di fronte a un fatto drammatico che suscita sgomento per due bambini che non hanno potuto vedere il mondo dopo aver visto la luce”. Il procuratore ha anche sottolineato la difficoltà di comprendere il comportamento della giovane, definendola “difficilmente decifrabile”.

La ricostruzione

Il percorso che ha portato all’arresto della 22enne è stato complesso. Il 29 agosto, la Procura ha richiesto un’ordinanza di custodia cautelare per il primo omicidio. Tuttavia, il Gip non ha ritenuto necessaria la misura cautelare, nonostante la gravità indiziaria. In seguito, con l’emergere di informazioni sul secondo neonato, la Procura ha presentato una nuova richiesta, portando alla decisione di applicare gli arresti domiciliari.

Secondo il procuratore, il secondo neonato è nato vivo, ma è morto dissanguato a causa di un taglio errato del cordone ombelicale. La giovane “aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto al parto”, ha spiegato D’Avino. Le indagini hanno rivelato che la ragazza cercava informazioni online su come nascondere la gravidanza e sui metodi per indurre l’aborto. L’autopsia sul corpo del secondo neonato ha confermato che la morte era avvenuta per shock emorragico, evidenziando la gravità delle circostanze in cui il neonato è venuto alla luce.

Punti oscuri del caso

Ci sono ancora molte incognite nel caso. Gli inquirenti devono chiarire se qualcuno fosse a conoscenza delle gravidanze e se qualcuno avesse aiutato la ragazza. Inoltre, resta da capire perché la giovane, sostenendo che i bimbi fossero “nati morti”, abbia scelto di seppellire i loro corpi nel giardino di casa.