Questa mattina, un neonato è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Il tragico evento è avvenuto dopo che la madre aveva partorito in casa. La scoperta del piccolo è stata fatta da operatori del Suem 118, che sono stati allertati da un vicino di casa. Non appena giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato la gravità della situazione e hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Intervento delle autorità

Dopo il ritrovamento, la madre è stata trasportata all’ospedale di Padova per ricevere le cure mediche necessarie e per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione. Sul luogo del tragico evento è intervenuto anche il sostituto procuratore di turno, Sergio Dini, il quale sta coordinando le indagini e ascoltando i testimoni presenti.

Le indagini

L’abitazione in cui è stato rinvenuto il neonato si trova all’interno di un complesso che ospita un club notturno e un dormitorio femminile. Le indagini condotte dai carabinieri sono ancora in corso e al momento non è chiara la dinamica che ha portato alla morte del piccolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, una delle ipotesi che gli inquirenti stanno prendendo in considerazione è quella di un infanticidio. Gli accertamenti continueranno per fare luce sulla vicenda e garantire che giustizia venga fatta.