Proseguono le ricerche in Nepal, dove cresce la preoccupazione per gli italiani ancora dispersi, il cui numero è salito a sette. La Farnesina, in una nota ufficiale, ha comunicato che “le autorità locali hanno confermato il decesso di 3 alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri)”.

La situazione resta drammatica: non si hanno notizie di altri sette connazionali, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, entrambi nella zona dello Yalung Ri e attualmente considerati dispersi. Secondo alcune fonti locali, la loro morte sarebbe quasi certa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano ignote le identità degli altri cinque italiani di cui, già da ieri, non si avevano contatti.

Soccorsi difficili e coordinamento con la Farnesina

Il console generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, è giunto questa mattina a Kathmandu per coordinare le operazioni di ricerca insieme alle autorità nepalesi, in stretto contatto con la Farnesina.

“Negli ultimi giorni diverse aree dell’Himalaya nepalese sono state colpite da una serie di valanghe, che hanno travolto molti alpinisti fra cui alcuni italiani. Sono ancora difficili le comunicazioni tra le autorità, i responsabili delle operazioni di soccorso e le rappresentanze diplomatiche di vari Paesi coinvolti”, fa sapere il ministero. Le operazioni proseguono tra condizioni meteorologiche proibitive e zone d’alta quota rese quasi inaccessibili dal maltempo, mentre le famiglie attendono con ansia notizie dei propri cari.