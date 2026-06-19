Una drammatica vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia a New York, dove un turista indiano di appena 18 anni ha perso la vita all’interno di Central Park. Il ragazzo stava effettuando il classico tour a bordo di una carrozza insieme ai genitori e al fratellino, quando il conducente ha commesso una grave imprudenza. L’uomo è sceso dal mezzo lasciando incustodite le redini per scattare una fotografia alla famiglia, una pratica severamente vietata dalle norme di sicurezza. In quel preciso istante l’animale, inserito nel servizio da sole sei settimane, si è improvvisamente imbizzarrito, iniziando a correre all’impazzata lungo i sentieri del parco e lasciando a terra il guidatore.

Il disperato tentativo di salvataggio e la caduta

I momenti successivi sono stati caratterizzati dal panico più totale. I membri della famiglia si sono stretti l’uno all’altro urlando per chiedere aiuto mentre la carrozza procedeva a folle velocità. Durante la corsa incontrollata, la madre del diciottenne è stata sbalzata violentemente fuori dall’abitacolo. Nel tentativo disperato di proteggerla e prestarle soccorso, il giovane si è lanciato a sua volta dal mezzo in movimento. Purtroppo, nell’impatto con il terreno, il diciottenne ha battuto la testa con estrema violenza. Nonostante il tempestivo trasferimento d’urgenza in ospedale, le lesioni riportate si sono rivelate fatali e i medici ne hanno dichiarato il decesso poco dopo il ricovero.

Lo schianto finale nel traffico e i provvedimenti

La folle corsa dell’animale non si è fermata all’interno dell’area verde, ma è proseguita pericolosamente verso le strade cittadine. Il cavallo si è infatti fiondato a tutta velocità in mezzo al caotico traffico di New York. La corsa è terminata bruscamente poche decine di metri più avanti, quando la carrozza si è schiantata contro un secondo mezzo trainato, ribaltandosi del tutto. Nell’impatto l’animale è caduto a terra, ma dai successivi controlli veterinari non sono emerse ferite di grave entità. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un’indagine sull’accaduto e il conducente della carrozza è stato sospeso dal servizio a tempo indeterminato.