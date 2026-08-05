L’influencer messicano Cesar Gastélum, meglio noto come “Cesarín”, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, in piena diretta streaming su TikTok, mentre si preparava a trasmettere uno dei suoi tanti video comici, di quelli che diventano subito virali e che gli avevano regalato una rapida fama sulla rete. La sua morte, avvenuta davanti agli occhi dei suoi follower, ha sconvolto i social media, sollevando interrogativi su sicurezza, visibilità e rischi per i creatori di contenuti digitali nel Paese centroamericano.

Secondo le prime ricostruzioni, il 25enne si trovava insieme ad altri due colleghi nel drive-thru di un fast food a Culiacán, la più grande città dello Stato di Sinaloa. Travestiti da rider, stavano per lanciare una ‘social challenge’, una di quelle sfide social in cui un utente compie un’azione e invita altri a ripeterla. All’improvviso si vedono arrivare due persone in motocicletta, con il volto coperto dal casco. Il conducente spara a Gastélum alla testa a distanza ravvicinata prima di fuggire a tutta velocità. I due amici accanto alla vittima sono rimasti illesi ma sotto shock. La diretta online è stata immediatamente interrotta e il filmato, circolato rapidamente sul web e nelle tv, è stato successivamente rimosso dalla piattaforma.

Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza per isolare la zona e condurre le indagini forensi. I resti di Gastélum sono stati trasportati al Servizio di medicina legale (Semefo) per l’autopsia. La Procura generale ha aperto un’inchiesta, ma finora non è stata resa pubblica alcuna pista ufficiale. Oltre al materiale ripreso durante la trasmissione in tempo reale, le telecamere di sicurezza del locale hanno registrato l’accaduto e anche quelle immagini verranno analizzate nell’ambito dell’indagine.

Su TikTok, Gastélum aveva accumulato quasi 600mila seguaci e più di 22,2 milioni di like. I suoi contenuti consistevano in sketch umoristici, imitazioni di personaggi, cover musicali e vlog di attività quotidiane. Il suo caso si aggiunge a una lista di almeno dieci digital creator assassinati a causa di faide tra cartelli rivali per il controllo territoriale. Le modalità del delitto hanno ricordato in particolare il delitto di Valeria Marquez, una influencer del settore beauty. Nel maggio 2025, la ragazza venne uccisa a colpi d’arma da fuoco durante una diretta TikTok nel salone in cui lavorava a Zapopan, nello stato di Jalisco.