Un nigeriano che ha trascorso 10 anni nel braccio della morte per aver rubato alcune galline e uova ha ricevuto la promessa della grazia dal governatore dello stato sud-occidentale di Osun. Segun Olowookere aveva 17 anni nel 2010 quando venne arrestato insieme al suo complice, Morakinyo Sunday, mentre entravano nella casa di un agente di polizia e di un’altra persona con una vecchia pistola di legno e una spada.

Nel 2014, il giudice Jide Falola dell’Alta corte dello Stato di Osun condannò i due a morte per impiccagione dopo averli ritenuti colpevoli. All’epoca si scatenò una protesta in tutta la Nigeria, poiché molti ritenevano che la sentenza fosse troppo severa.

Il governatore, nell’annunciare pubblicamente di voler concedere la grazia a Segun Olowookere, ha sottolineato l’importanza di tutelare la sacralità della vita. In una dichiarazione pubblicata su X, il governatore ha spiegato di aver dato istruzioni al Commissario per la Giustizia affinché avvii le procedure necessarie per il rilascio.

Tuttavia, non è chiaro quale sarà il destino del suo complice, Morakinyo Sunday, in quanto il suo nome non è stato menzionato nella dichiarazione del governatore. Dopo la condanna, Olowookere e Sunday furono trasferiti alla prigione di massima sicurezza di Kirikiri, nello stato di Lagos, dove si trovano tuttora nel braccio della morte.

Negli ultimi anni, i genitori di Olowookere, supportati da gruppi per i diritti umani e da molti cittadini nigeriani, hanno combattuto per ottenere la sua liberazione. I genitori sono recentemente intervenuti in un podcast, dove hanno espresso tutta la loro disperazione, implorando la grazia per il loro unico figlio. Olowookere ora dovrebbe essere scarcerato all’inizio dell’anno prossimo. Nonostante in Nigeria non vengano effettuate esecuzioni dal 2012, più di 3.400 persone si trovano ancora nel braccio della morte.