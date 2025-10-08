Al teatro La Fenice di Venezia è esploso un conflitto che ha portato alla proclamazione di uno sciopero. La causa è la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale, una decisione voluta dal sovrintendente Nicola Colabianchi e sostenuta dal sindaco Luigi Brugnaro. Durante un incontro durato oltre tre ore tra la Rsu del teatro, Colabianchi e Brugnaro, non si è raggiunto alcun accordo. La nomina, annunciata il 22 settembre, è stata giudicata “improvvisa” e “inopportuna” dai lavoratori, che hanno dichiarato lo stato di agitazione e fissato uno sciopero per il 17 ottobre, giorno in cui è previsto il Wozzeck, ultima opera della stagione 2024/2025.

Giovani talenti e professionalità contestata

Colabianchi e Brugnaro difendono la scelta di Venezi, 35 anni, pianista e direttrice d’orchestra, come simbolo di rinnovamento e apertura ai giovani. Il loro obiettivo, spiegano, è promuovere un teatro dinamico e inclusivo, capace di valorizzare il talento femminile e la comunicazione moderna. Tuttavia, la Rsu ribadisce che la protesta non riguarda la persona, ma la mancanza di un curriculum comparabile ai grandi direttori che hanno fatto la storia della Fenice. “Lo sciopero è un diritto, anche se colpisce il pubblico” ha affermato Brugnaro, mentre la Rsu replica che “il pubblico ha dimostrato di essere dalla nostra parte”.