Nel giro di appena 24 ore, la comunità di Oderzo è stata sconvolta da una doppia tragedia. Dopo la morte del 22enne Kevin Anghele, deceduto in un incidente stradale a Motta di Livenza mentre fuggiva da un posto di blocco dei carabinieri, anche il patrigno del giovane si è tolto la vita. Si tratta di Zdravko Subotic, 43 anni, di origine bosniaca e compagno della madre del ragazzo. L’uomo è stato trovato impiccato nella propria abitazione di Oderzo. A scoprire il corpo è stata proprio la madre di Kevin, già devastata dalla perdita del figlio.

Secondo le prime ricostruzioni, Subotic non avrebbe lasciato alcun biglietto o spiegazione. Tuttavia, il suo gesto potrebbe essere legato proprio alla morte del figliastro, con il quale i rapporti erano tutt’altro che semplici: pare che Kevin avesse lasciato la casa materna proprio a causa dei frequenti litigi con il patrigno, al punto che in passato erano dovuti intervenire anche i carabinieri.

Nuovi dettagli sulla morte di Kevin: droga nell’auto e in casa

Intanto, proseguono le indagini sull’incidente in cui Kevin ha perso la vita. Il giovane era scappato all’alt dei carabinieri e, poco dopo, la sua Alfa Romeo è finita fuori strada schiantandosi contro due alberi. All’interno del veicolo e sulla carreggiata sono stati rinvenuti quasi un chilo di hashish, circa 300 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Elementi che fanno ipotizzare un possibile coinvolgimento del ragazzo nello spaccio di droga.

Secondo quanto emerso, Kevin si era appena licenziato dal suo lavoro ed era già segnalato per uso di sostanze stupefacenti. La patente gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Nella casa che divideva con un 40enne, risultato però estraneo ai fatti, è stata trovata altra sostanza stupefacente durante una perquisizione disposta dalla Procura di Pordenone.