Un uomo di 45 anni, residente nel Biellese, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante un controllo a Occhieppo, una pattuglia dei carabinieri lo ha riconosciuto mentre circolava in moto, pur avendo la patente sospesa. All’alt intimato dal capo pattuglia, il motociclista ha inizialmente accennato a fermarsi, per poi ripartire improvvisamente a tutta velocità, cercando di investire il militare, che è riuscito a scansarsi, riportando però alcune ferite. Subito dopo è scattata la ricerca: l’uomo è stato rintracciato poco dopo all’interno di una banca a Verrone, dove ha dichiarato di trovarsi per effettuare un bonifico. La motocicletta è stata invece ritrovata nascosta tra gli arbusti vicino al cimitero di Benna. Il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari e il provvedimento di arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.