Un inseguimento pericoloso si è verificato sull’Aurelia, tra Tirrenia e Calambrone, nel Pisano. Un 26enne, alla guida di una Ford Mondeo station wagon, con una 45enne sul lato passeggero, ha ignorato l’alt intimato dai carabinieri. La fuga è durata circa 5-6 chilometri, durante i quali il conducente ha attraversato centri abitati a forte velocità, mettendo a rischio la vita di automobilisti e pedoni.

L’inseguimento e la resistenza

Come riportato dall’Arma dei carabinieri, la situazione è degenerata rapidamente. I fuggitivi hanno percorso tratti di strada a velocità sostenuta, talvolta contromano, mettendo in pericolo la sicurezza dei militari e degli altri utenti della strada. Una volta raggiunti, i due hanno opposto resistenza fisica per tentare di sottrarsi al controllo.

Dagli accertamenti è emerso che il 26enne, residente nel Valdarno Inferiore, non aveva mai conseguito la patente di guida. È stato quindi denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale, accusa che coinvolge anche la 45enne passeggera. L’auto, appartenente a una terza persona estranea ai fatti, è stata sequestrata.

Arresti domiciliari

Dopo l’udienza di convalida, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. La vicenda si aggiunge a un recente dibattito sulla sicurezza e sul rispetto delle regole stradali, sollevato dal caso di Ramy Elgaml a Milano.