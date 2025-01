“Signora, vada al Pronto Soccorso”: Laura, 41 anni, bergamasca però non ha voluto dare ascolto alla guardia medica. Ci era andata domenica mattina, la notte non aveva dormito per la febbre, e la tosse, stava male e si sentiva peggio.

Non voleva lasciare sola la figlia di otto anni. In quanto madre single Laura non sapeva proprio a chi lasciarla. La nonna della piccola non c’è più e la zia vive lontano.

Fatto sta che aveva deciso che al pronto soccorso ci sarebbe andata lunedì mattina, quando la figlia sarebbe stata a scuola. Bastava aspettare e resistere un po’. Non è quello che è successo: Laura a un certo punto ha smesso di respirare, il cuore s’è fermato. Inutili i tentativi di rianimarla dopo che la figlia ha dato l’allarme chiamando chiunque potesse darle aiuto. Uno strazio che forse poteva essere evitato: morte naturale la causa del decesso.