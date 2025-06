9.30 Per la terza volta in un’ora allarme droni nel nord di Israele

Per la terza volta nel gito di un’ora le sirene d’allarme che annunciano l’arrivo di droni dall’Iran sono scattate nel Golan, nel nord di Israele.

9.26 Wafa: “34 morti nei bombardamenti dell’Idf a Gaza ”

Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, questa mattina almeno 34 persone sono state uccise e decine ferite durante i bombardamenti dell’Idf in diverse zone della Striscia di Gaza. Il corrispondente della Wafa ha riferito che tra le vittime, 11 palestinesi sono stati uccisi e decine di richiedenti aiuti sono rimasti feriti nei pressi di Wadi Gaza, nella Striscia di Gaza centrale. Massicci bombardamenti hanno colpito a est di Gaza City e a Jabalia, nel nord della Striscia.

8.51 Sirene d’allarme nel nord di Israele per l’arrivo di droni

Le sirene stanno suonando nel nord di Israele per un’infiltrazione di droni. Tre di questi sono stati abbattuti, ha fatto sapere l’Esercito israeliano.

8.40 Media: “Israele sta esaurendo i missili intercettori Arrow”

Secondo il Wall Street Journal una carenza di missili intercettori Arrow potrebbe influire negativamente sulle capacità difensive di Israele contro i missili balistici a lungo raggio lanciati dall’Iran. Lo afferma una fonte americana, che ha anche spiegato che gli Stati Uniti sono consapevoli del problema e stanno lavorando per migliorare il sistema di difesa terrestre, marittimo e aereo. Secondo la fonte, il Pentagono ha inviato aiuti nella regione, ma ora si teme che gli Stati Uniti stiano “bruciando” le proprie scorte.

8.35 Ministro Difesa Israele: “Un tornado su Teheran, così crollano le dittature”

“Un tornado sta passando su Teheran. I simboli del governo vengono bombardati e distrutti, a partire dall’Autorità per le comunicazioni radiotelevisive, e presto altri obiettivi. Masse di residenti stanno fuggendo. È così che crollano le dittature’. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa, Israel Katz.

8.21 Wsj: “Trump non ha ancora deciso se attaccare l’Iran”

Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani, stando alle dichiarazioni di alcuni funzionari della Casa Bianca al Wall Street Journal. Le fonti affermano che l’attacco è stata una delle diverse opzioni discusse durante una riunione tra Trump e il suo team di sicurezza nazionale. Il report afferma che il presidente Trump spera ancora che la minaccia di un’azione militare statunitense porti l’Iran ad accettare le richieste degli Stati Uniti nei colloqui sul nucleare.

7.52 I Pasdaran dichiarano il “dominio” sullo spazio aereo di Israele

Le Guardie della rivoluzione iraniana hanno dichiarato di avere raggiunto “il dominio totale sui cieli dei territori occupati (Israele, n.d.r.), rendendo le difese israeliane impotenti di fronte agli ultimi attacchi missilistici dell’Iran”. Lo riferisce Tasnim, agenzia vicina ai pasdaran, secondo cui “una nuova tornata di attacchi missilistici da parte dell’Iran ha preso di mira posizioni nei territori occupati mercoledì mattina, segnando l’undicesima ondata della risposta di Teheran all’aggressione israeliana”.

7.28 Cina, prima evacuazione di connazionali da Teheran

L’ambasciata cinese in Iran ha organizzato la prima evacuazione di connazionale da Teheran, di fronte al peggioramento della crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui l’opzione scelta per il momento è quella “della via del trasporto via terra, per raggiungere il confine con il Turkmenistan”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha detto che “allo stato, 791 cittadini cinesi sono stati rilocati dall’Iran in altre aree più sicure”.

6.41 Idf: “Colpiti i siti di produzione delle centrifughe e delle armi in Iran”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell’Iran.

2.48 Iran: “Usati missili ipersonici per colpire Israele”

Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) dell’Iran ha dichiarato che durante l’ultimo attacco a Israele sono stati usati anche missili ipersonici

2.03 007 Usa: “Netanyahu avrebbe attaccato l’Iran in ogni caso”

Fino alla fine del mese scorso, le agenzie di spionaggio americane che monitorano le attività militari di Israele e le discussioni tra i vertici politici del paese erano giunte a una conclusione sorprendente: il primo ministro Benjamin Netanyahu stava pianificando un attacco imminente al programma nucleare dell’Iran, con o senza la partecipazione degli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times ricostruendo le oscillazione di Donald Trump negli ultimi mesi nelle tensioni tra Israele e Iran.

1.47 Idf chiede l’evacuazione di un distretto di Teheran vicino all’aeroporto

L’esercito israeliano ha chiesto ai residenti di un distretto della capitale iraniana, Teheran, di evacuare immediatamente. “Le forze israeliane attaccheranno il Distretto 18, situato vicino all’aeroporto internazionale di Mehrabad, nelle prossime ore”, ha dichiarato il portavoce dell’Idf. Israele sta conducendo una serie di attacchi nell’area di Teheran. Sono state segnalate esplosioni in alcune zone della capitale iraniana, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da media internazionali.

1.41 Media: “Khamenei su X, la battaglia ha inizio”

“La battaglia ha inizio”. Stando ad al Jazeera, è questa la prima reazione, su X, della guida suprema iraniana Ali Khamenei, dopo che Donald Trump ha detto di non avere alcuna intenzione di uccidere il leader iraniano “per ora”. Ali Khamenei ha scritto su X: “Nel nome del nobile Haidar, la battaglia ha inizio”, scrive al Jazeera, spiegando che Haidar è un altro nome di Ali, il quarto califfo musulmano. Anche il Guardian dà conto di un post di Khamenei su X, spiegando che, citando un versetto del Corano, ha scritto: “Aiuto da Allah e conquista imminente La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista per volontà di Dio”.

1.00 Meloni: “L’Iran potenza nucleare, minaccia per tutti”

“Sono d’accordo sul fatto che un Iran come potenza nucleare non sarebbe una minaccia solamente per Israele, sarebbe una minaccia anche per tutti noi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del G7, rispondendo a chi le chiedeva un commento sulle parole del cancelliere Friedrich Merz, secondo cui Israele “sta facendo il lavoro sporco per tutti noi”. “L’obiettivo che tutti vogliamo – ha detto ancora la Meloni – è arrivare a negoziati che consentano all’Iran di non diventare una potenza nucleare”.