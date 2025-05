8.48 “Trump potrebbe annunciare tregua a Gaza a breve”

Diverse fonti hanno rivelato a Sky News Arabia che è sempre più probabile che “il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunci un cessate il fuoco a Gaza nei prossimi giorni”. Le fonti hanno aggiunto che “l’annuncio di Trump avverrà nell’ambito di un accordo che include il rilascio degli ostaggi israeliani”. Domenica mattina Trump ha dichiarato di ritenere di avere buone notizie da Hamas riguardo a Gaza: “Vogliamo vedere se possiamo fermare i combattimenti” a Gaza. Abbiamo parlato con Israele e vogliamo vedere se possiamo porre fine a tutta questa situazione il prima possibile”, ha aggiunto.

6.22 Venezuela, schiacciante vittoria partito Maduro a elezioni

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ottenuto domenica una schiacciante vittoria nelle elezioni legislative e regionali boicottate dall’opposizione, aggiudicandosi 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale. Lo rivelano i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Paese sudamericano: il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes. La coalizione di Maduro ha ottenuto l’82,68% dei voti nelle liste nazionali delle legislative. Per l’opposizione, che ha boicottato il voto, l’affluenza alle urne è stata di appena il 12,56%. Una percentuale confermata anche dalla società di statistiche locale Meganalisis, secondo cui la quota ha superato di poco il 12%. Mentre per il Consiglio nazionale elettorale, controllato dal “chavismo” al potere, l’affluenza alle urne è stata del 42,63%.

3.56 “Raid israeliano su scuola a Gaza, 25 morti e 60 feriti”

La protezione civile palestinese afferma che 25 persone sono state uccise e 60 ferite nel bombardamento stanotte di una scuola della città di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Si tratta dell’istituto ‘Fahmi Aljarjaoui’, nel quartiere di Aldaraj. Israele ha giustificato così l’attacco con un comunicato su Telegram: “Idf e l’Isa (Shin Bet, ndr) hanno colpito terroristi di alto livello che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas e della Jihad Islamica, situato in un’area che in precedenza ospitava la scuola ‘Faami Aljerjawi’ nella zona di Gaza City. Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf”.

1.56 Trump: “31% degli studenti Harvard è straniero, sono troppi”

Il 31% degli studenti di Harvard è straniero ma “si rifiutano di dire chi sono. Io non ho problemi con la maggior parte di questi. Ma sono troppi. Ci sono molti americani che vogliono andarci. Nessun governo straniero dà soldi a Harvard, noi sì”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, ribadendo che i soldi che il governo Usa concede all’ateneo sono “ridicoli”.

00.14 Trump: “Ho accettato di estendere al 9 luglio termine dazi Ue”

La presidente della commissione europea “mi ha chiamato e chiesto un’estensione rispetto alla scadenza del primo giugno” per i dazi al 50%. “Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato”, ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump.

00.12 Trump: “Non sono contento di Putin, non mi piace cosa sta facendo”

“Non sono contento di quello che Putin sta facendo. Lo conosco da tempo e sono sempre andato d’accordo con lui. Ma sta lanciando missili sulle città e uccidendo molte persone e non mi piace. Siamo nel mezzo delle trattative e lancia missili su Kiev e altre città”, ha affermato il presidente Usa dicendosi “molto, molto sorpreso”. Trump ha aggiunto: “Non mi piace per niente quello che sta facendo. Sta uccidendo molte persone. Gli è accaduto qualcosa”. Il tycoon non esclude sanzioni alla Russia. A chi gli chiedeva se le valutasse, il presidente ha risposto: “certamente”. Poi, su Truth, Trump ha aggiunto ancora: “Ho sempre detto che voleva tutta l’Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta della Russia”. Il presidente, sul suo social non risparmia critiche nemmeno all’omologo ucraino: Volodymyr Zelensky “non fa un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta” ha concluso Trump.