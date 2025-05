7.33 Trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro scomparsa lunedì da Afragola

È stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata dello scorso 26 maggio e la cui scomparsa è stata denunciata dalla madre. I Carabinieri della Compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto il cadavere della minorenne, nascosto in un edificio diroccato adiacente ex stadio “Moccia”, ad Afragola, in provincia di Napoli. Sono in corso indagini coordinate dal pm di turno della procura di Napoli nord che ipotizza un omicidio. Tra i sospettati c’è l’ex fidanzato che ha qualche anno in più di Martina, il quale dalla scorsa notte è in caserma.

6.25 Tra 2025 e 2029 riscaldamento globale crescerà di 1,5 gradi

Tra il 2025 e il 2029 il riscaldamento globale medio supererà i livelli preindustriali di oltre 1,5 gradi centigradi: è quanto prevede l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, con una certezza del 70%. Secondo un rapporto annuale sul clima redatto dal Met Office del Regno Unito sulla base delle previsioni di dieci centri e pubblicato dall’Omm, si prevede che il pianeta manterrà livelli di riscaldamento storici anche dopo i due anni più caldi mai registrati (2023 e 2024)

2.28 SpaceX, il razzo Starship perde carburante e inizia a ruotare su se stesso

SpaceX ha lanciato il razzo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte, per il nono test. Il razzo è stato lanciato dalla base Starbase in Texas ed ha cominciato a perdere carburante dopo circa 30 minuti di volo e a ruotare su se stesso. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell’Oceano Indiano in meno di 90 minuti.

00.09 Melania smentisce che il figlio Barron sia stato respinto da Harvard

Melania Trump ha smentito voci secondo cui il marito Donald si starebbe accanendo contro Harvard perché l’ateneo ha respinto la domanda di ammissione di Barron, il figlio della coppia.”Barron non ha fatto domanda a Harvard e qualsiasi affermazione che lui o qualcuno per lui l’abbia fatto è completamente falsa”, ha detto Nicholas Clemens, la portavoce della First Lady. Il figlio dei Trump ha finito il primo anno di corsi alla New York University e dovrebbe laurearsi nel 2028.