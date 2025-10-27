Una giovane donna di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, di origine cubana, è stata trovata senza vita nella doccia nella notte a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’allarme è stato lanciato intorno alle tre del mattino dalla nonna, che ha scoperto il corpo riverso nel bagno di un locale adiacente a un garage. Inutili i soccorsi del 118: per la ragazza non c’era più nulla da fare. Le prime ipotesi degli inquirenti fanno pensare a una folgorazione provocata da una stufetta elettrica, ma la famiglia sostiene che l’apparecchio fosse scollegato e che Solange possa aver avuto un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla, insieme ai vigili del fuoco, per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Solange, arrivata in Italia da bambina, aveva studiato al convitto Corso di Correggio e lavorava come cameriera in un ristorante della zona. Dopo il turno di lavoro era rientrata a casa per farsi una doccia, ma non è mai uscita dal bagno. La Procura di Reggio Emilia disporrà l’autopsia per accertare le cause del decesso. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli esiti delle indagini.