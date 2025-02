Una trentina di persone sono state tratte in salvo dalle auto rimaste sott’acqua e dalle case allagate, mentre ben 65 millimetri di pioggia sono caduti in circa un’ora. La giornata di giovedì 13 febbraio si è rivelata drammatica per l’Isola d’Elba, colpita da un improvviso e violento nubifragio. Un “temporale autorigenerante” ha investito in particolare Portoferraio, ma anche altri comuni come Rio e Marciana Marina, provocando allagamenti diffusi e danni ingenti.

I danni e gli interventi

Dopo una notte di fango e lavoro, Portoferraio fa i conti con le conseguenze dell’alluvione. Commercianti e residenti sono impegnati a spalare il metro e mezzo di acqua e detriti che in poche ore ha invaso case e negozi. Con l’ultimo traghetto disponibile, delle 22.30 da Piombino, sono arrivate ulteriori unità di vigili del fuoco e volontari per dare supporto nelle operazioni di soccorso e pulizia. All’alba, le strade erano ancora ostruite dalle auto trascinate dalla piena.

La stima dei danni è ancora prematura, ma soprattutto nella principale arteria di accesso alla città si parla di decine di migliaia di euro. “È stato un disastro” – racconta la proprietaria di un centro massaggi – “ho tutto il negozio pieno di fango, l’attrezzatura completamente da buttare, in due ore ho perso tutto”.

Per oggi, venerdì 14 febbraio, non sono attese nuove precipitazioni. Su tutta la Toscana vige un’allerta meteo gialla, segnalando comunque la necessità di attenzione e monitoraggio costante della situazione.

I soccorsi

Le immagini provenienti dall’isola, con auto sommerse e strade trasformate in fiumi, hanno fatto rapidamente il giro d’Italia. Fortunatamente, non ci sono state vittime e i soccorsi sono stati tempestivi.

I vigili del fuoco hanno riferito di tre salvataggi “in extremis” di persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni, oltre a dieci persone evacuate da una pizzeria. Inoltre, nove bambine e tre insegnanti sono stati tratti in salvo da una scuola di danza, mentre 28 automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nei loro veicoli.