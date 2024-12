Nuovo scandalo a Corte. Al centro delle critiche e delle polemiche questa volta ci è finito il principe Andrea, duca di York e fratello di Re Carlo. Il principe è infatti coinvolto in una disputa per il suo legame stretto con un uomo d’affari cinese accusato di essere una spia. A quanto pare, sembra che la presunta spia sia riuscita ad accedere ai palazzi del potere della Corona e del governo britannico, girando indisturbata perché forte del lasciapassare fornito dallo stesso principe Andrea.

Principe Andrea, frequentazioni controverse e allontanamento

Il duca di York non è nuovo a questo tipo di situazioni, data la sua tendenza a intrattenere relazioni che suscitano un certo numero di polemiche. Già esposto in questo senso, il principe Andrea si è visto “scaricato” da suo fratello, Re Carlo III, in seguito a un nuovo scandalo che ha colpito la famiglia reale inglese. Un uomo d’affari cinese, molto vicino al principe, è accusato di essere una spia. Pare che l’uomo abbia avuto accesso, in almeno due occasioni diverse, ad alcune strutture sensibili come Buckingham Palace, St James’s Palace e il Castello di Windsor. Com’è entrato? La presunta spia disponeva di un lasciapassare esclusivo, fornito dal principe Andrea.

Trapelati i timori attorno a questa misteriosa figura, sembra che il principe si sia difeso affermando di aver interrotto ogni tipo di contatto. Volto e nome di questo uomo d’affari cinese sono rimasti anonimi ed è stato allontanato dal Regno Unito. Ma il caso è scoppiato, minando i già delicati equilibri all’interno della famiglia reale. Re Carlo, considerando il danno che ha colpito l’immagine della monarchia, uno dei tanti a dire il vero, avrebbe deciso di allontanare suo fratello, in un periodo, quello delle feste natalizie, in cui la famiglia reale si riunisce per il tradizionale pranzo. Si sta infatti valutando l’esclusione del principe dagli eventi pubblici, un po’ come accaduto nel 2019, quando venne escluso, nello stesso periodo, a causa della sua controversa intervista alla BBC sul caso Epstein.

H6, la spia cinese

La presunta spia cinese, identificata solo come H6, avrebbe agito seguendo una tipica metodologia applicata dall’intelligence cinese. In un arco di tempo molto lungo, circa dieci anni, l’uomo si sarebbe guadagnato una certa fiducia e in seguito avrebbe disposto di alcuni favori da parte del principe Andrea. Questo, infatti, gli ha permesso di girovagare indisturbato all’interno dei palazzi del potere della Corona e del governo britannico. In cambio, l’uomo avrebbe sborsato grosse somme di denaro sul conto del principe che, a quanto sembra, revocati i finanziamenti privati, starebbe vivendo una situazione economica piuttosto delicata.

I servizi di sicurezza britannici confermano la messa in atto di questa tipologia d’azione da parte dell’intelligence cinese, che consiste nell’individuare la figura di spicco, meglio se “influente in prospettiva”, consolidare i rapporti, entrare in contatto con tutti i personaggi politici, o uomini d’affari, che gli girano attorno e infine beneficiare di tutta una serie di privilegi esclusivi. Rana Mitter, professore presso la Harvard Kennedy School, ha affermato: “La situazione che coinvolge il duca di York e H6 non riguarda tanto lo spionaggio nel senso di cercare di scoprire segreti, quanto il tentativo di influenzare”.