L’imprenditore ed ex editore Valter Lavitola è il nuovo indagato nell’inchiesta sull’attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Per la Procura di Roma sarebbe il presunto mandante dell’azione compiuta nell’ottobre 2025 davanti all’abitazione del conduttore di Report. Una figura nota da anni alle cronache giudiziarie e politiche, il cui nome è già comparso in alcune delle principali inchieste degli ultimi decenni.

Chi è

Nato a Salerno il 16 giugno 1966, laureato in Scienze politiche, Lavitola muove i primi passi nel Partito Socialista Italiano di area craxiana. Negli anni Novanta si avvicina a Silvio Berlusconi e tenta senza successo la carriera politica, candidandosi alle elezioni europee del 2004 con Forza Italia.

Nel 1996 fonda la cooperativa editoriale che acquisisce la testata L’Avanti!, della quale diventa direttore nel 2003. L’esperienza editoriale, come quella politica è però accompagnata da alcune vicende giudiziarie.

Oggi Lavitola torna al centro dell’attenzione giudiziaria perché ritenuto dagli investigatori il presunto mandante dell’attentato contro Ranucci. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato cellulare e computer per ricostruire il possibile movente dell’azione. Al momento l’imprenditore risulta indagato e la sua posizione è al vaglio della magistratura.