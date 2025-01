Oliviero Toscani è ricoverato al pronto soccorso all’ospedale di Cecina in provincia di Livorno. Le condizioni del fotografo sarebbero molto gravi. Toscani, che risiede nella vicina Casale Marittimo (Pisa), è stato ricoverato la mattina di oggi, venerdì 10 gennaio, per l’aggravamento delle sue condizioni di salute a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l’amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stesso fotografo nell’agosto scorso.

È stato lo stesso Toscani, 83 anni il prossimo 28 febbraio, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata il 28 agosto scorso, a rendere nota la sua malattia, e a rivelare di essere sottoposto a una cura sperimentale. “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali” le sue parole.

E ancora: “Non si sa” quanto tempo resti da vivere, “certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato – ha detto in quell’occasione -, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel’ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo”. “Mi viene da ridere: la bellezza è che non avevo mai pensato di trovarmi in questa situazione, è una nuova situazione che va affrontata – così sempre al quotidiano Toscani -. La bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell’uomo”.