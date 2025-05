Nel 2024 il fenomeno dei furti d’auto in Italia ha segnato un nuovo picco. Secondo l’ultimo rapporto di LoJack, presentato al Dealer Day di Verona da Quintegia, sono stati rubati oltre 136.000 veicoli, con un incremento del 3% rispetto al 2023. Se il numero delle automobili sottratte è cresciuto del 6%, l’aumento più drammatico riguarda i veicoli commerciali leggeri, come van e camion da lavoro, per cui si registra un impressionante +112%.

Nel complesso, quello del furto d’auto si conferma un business criminale in espansione, favorito da reti organizzate e da una logistica internazionale che permette ai veicoli sottratti di sparire spesso nel giro di poche ore.

Un milione di veicoli svaniti nel nulla

Dal 2013 a oggi, in Italia sono stati rubati quasi 1,7 milioni di veicoli. Di questi, circa 1 milione non è mai stato recuperato. Secondo LoJack, le auto sottratte vengono in gran parte smontate entro 24 ore e instradate verso mercati esteri — Est Europa, Nord Africa, Medio Oriente — oppure smembrate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Nonostante l’aumento dei furti, resta stabile al 45% il tasso di recupero. Nel 2024 sono stati ritrovati oltre 60.000 veicoli, mentre per più di 75.000 non si è più avuta alcuna notizia. Il dato conferma come la maggior parte dei furti resti impunita e senza esito, lasciando i proprietari privi di qualsiasi possibilità di recupero.

Panda nel mirino, Campania in vetta ai furti

Tra i modelli più rubati svetta la Fiat Panda, con 13.311 furti, pari a quasi 1 su 5. Seguono Fiat 500 (5.254), Lancia Ypsilon (5.048), Fiat Punto (4.295), Alfa Romeo Giulietta (3.606) e Fiat 500L (3.452). Chiudono la classifica Smart Fortwo, Citroën C3, Volkswagen Golf e Ford Fiesta.

Dal punto di vista geografico, la Campania si conferma regione più colpita, con 31.428 furti, seguita da Lazio (24.153) e Sicilia (19.622). A completare le prime cinque posizioni ci sono Puglia (16.013) e Lombardia (14.694). In queste sole cinque regioni si concentra il 78% del totale nazionale.

Particolarmente preoccupante è anche l’aumento in regioni fino a ieri meno esposte, come Toscana (+10%) ed Emilia-Romagna (+16%), segnale di una diffusione crescente del fenomeno anche in aree tradizionalmente meno colpite.