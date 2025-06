Il richiamo di oltre 20,4 milioni di uova negli Stati Uniti, a causa del rischio salmonella, potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato. Secondo la legge della domanda e dell’offerta, una contrazione nella disponibilità di un prodotto tende a farne aumentare il prezzo. È esattamente ciò che teme Mike Walden, economista della North Carolina State University, che ha dichiarato a Newsweek come nelle regioni interessate si possa arrivare a un rincaro fino al 25%. Le uova, già da tempo considerate un indicatore dell’inflazione alimentare, sono diventate oggetto di dibattito politico: Donald Trump ha criticato l’amministrazione Biden per la gestione dei prezzi alimentari, salvo poi attribuirsi il merito per un successivo calo.

Epidemia di salmonella e richiamo massiccio

A complicare il quadro è il recente richiamo volontario annunciato il 6 giugno dalla August Egg Company, che ha coinvolto uova biologiche e da allevamento a terra distribuite in nove stati americani tra febbraio e maggio 2025. Lotti con date di scadenza comprese tra il 4 marzo e il 19 giugno sono stati ritirati da punti vendita di grandi catene come Save Mart, FoodMaxx, Raley’s, Ralphs, Safeway e Walmart. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) hanno segnalato che i campioni di salmonella trovati nelle uova sono «strettamente correlati» ai ceppi che hanno infettato finora almeno 79 persone. Ma il numero reale, avvertono, potrebbe essere molto più alto.

Prezzi, produzione e prospettive per il mercato

Non tutti gli esperti condividono l’allarme sui prezzi. Joseph Balagtas, docente alla Purdue University, sottolinea che i 20 milioni di uova richiamate rappresentano solo una minima parte degli oltre 8 miliardi prodotti ogni mese. Il vero fattore che ha inciso sui prezzi, spiega, è stata l’influenza aviaria che ha ridotto la produzione di circa un miliardo di unità. I dati recenti del Bureau of Labor Statistics mostrano una discesa dei prezzi delle uova: -2,7% a maggio e -12,7% ad aprile. Tuttavia, rispetto all’anno scorso, i prezzi restano ancora superiori del 41,5%.