Forse Alberto Stasi non fu l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. La giovane di 26 anni venne uccisa nel 2007 a Garlasco ed oggi si aprono nuovi scenari sul delitto. I clamorosi sviluppi della vicenda coinvolgono un amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio, la cui posizione era stata per un certo periodo oggetto di indagine, ma infine stralciata e archiviata.

Indagato Andrea Sempio, amico della fratello di Chiara Poggi

Il Tg1 ha diffuso la notizia e riferisce che le ragioni dell’ultimo avviso di garanzia si devono ad una nuova indagine che associa metodi e tecniche di ultima generazione nell’analisi del Dna. L’accusa contestata ad Andrea Sempio è di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi.

Domani Andrea Sempio dovrà presentarsi nella sede della scientifica dei carabinieri di Milano per essere sottoposto all’esame salivare e al tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l’uomo ha ricevuto l’informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. Verifiche a cui Sempio ha negato l’assenso.

Il delitto di Chiara Poggi divenne un caso nazionale e fu compiuto con un oggetto contundente, forse un martello, che tuttavia non fu mai trovato. Fu lo stesso Stasi a dare l’allarme: raccontò di aver visto il corpo della ragazza riverso sulle scale che conducevano alla cantina della villetta. Non fu creduto all’inizio perché aveva le scarpe troppo pulite. Venne però scagionato due volte prima della sentenza di condanna della Corte di Cassazione. Oggi però, secondo la Procura, dobbiamo credere che abbia mantenuto il silenzio per coprire un eventuale complice.