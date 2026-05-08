Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l’accusa nei confronti dell’imputato con la formula “per non avere commesso il fatto”. L’avvocato Gian Domenico Caiazza difensore, insieme alla collega Eleonora Nicla Moiraghi, di Raul Esteban Calderon commentando l’assoluzione in secondo grado ha detto: “Ce lo aspettavamo, eravamo certi della fondatezza delle nostre ragioni. È un processo in cui non c’era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. Quindi questa è la conclusione giusta, l’unica possibile alla luce delle prove in atti”.

Piscitelli, ex ultrà degli Irriducibili della Lazio noto con il nome di Diabolik, era stato implicato in una vicenda legata alla Droga. Il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti a Roma venne freddato da un colpo di pisola alla testa. Per Calderon la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo ma anche il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso.