È giallo sulla morte di Luca Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni, il cui corpo è stato rinvenuto in una strada interpoderale nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Il cadavere è stato scoperto dai Vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio che aveva interessato alcune sterpaglie. Le fiamme avevano reso il corpo irriconoscibile al punto che, in un primo momento, non è stato possibile stabilire neppure il sesso della vittima.

Poco dopo, nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, gli investigatori hanno individuato un’automobile intestata a Luigi Esposito, nome anagrafico del giornalista conosciuto da tutti come Luca. Sul posto i carabinieri hanno inoltre recuperato alcuni bossoli, elemento che ha immediatamente orientato le indagini verso l’ipotesi di omicidio. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco e solo successivamente il corpo sarebbe stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto.

Chi era Luca Esposito e i dubbi sul suo profilo professionale

Luca Esposito era un giornalista pubblicista molto conosciuto nell’ambiente sportivo salernitano. Seguiva da anni le vicende della Salernitana e delle squadre di Serie C, collaborando con diverse testate e partecipando come opinionista a trasmissioni televisive. Sul proprio profilo social si presentava come direttore di TuttoSalernitana.com, opinionista di OttoChannel ed editorialista di TuttoC.com. Tra colleghi e tifosi era noto per il carattere schietto e per le sue opinioni spesso dirette e controcorrente.

“Lo sapete, dico sempre quello che penso”, era una frase che ripeteva frequentemente durante le trasmissioni quando rispondeva alle critiche ricevute. Anche il direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, lo ha ricordato definendolo un «”prezioso collaboratore, certamente scomodo ma mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio”.

Nelle ore successive al delitto è emerso anche un elemento che gli investigatori stanno verificando. Alcuni colleghi avevano infatti fatto riferimento a un presunto incarico presso l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, ma l’Arpac ha precisato, attraverso una nota, di non avere alcun rapporto lavorativo con Esposito.

Le indagini: nessuna ipotesi esclusa

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Eboli e del Comando provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, anche se l’attenzione sembrerebbe concentrarsi soprattutto sulla sfera personale e relazionale della vittima, senza escludere possibili moventi di natura passionale.

Chi conosceva Esposito si interroga anche sul motivo della sua presenza a Eboli. Originario di Nocera Inferiore e residente, secondo quanto emerso, nella Valle dell’Irno, il giornalista non avrebbe avuto legami noti con la zona del ritrovamento. Il giorno precedente sarebbe stato ad Agropoli, come riferito ad alcuni colleghi. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, dovrà chiarire con precisione le cause della morte e la dinamica dell’agguato.