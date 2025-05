Dieci operai cinesi, sfruttati in condizioni estreme, lavoravano fino a 90 ore a settimana per appena 4 euro l’ora in uno stabilimento alle porte di Milano. La fabbrica operava nel settore del confezionamento di abiti ed era stata trasformata in una sorta di dormitorio. Alcuni operai vivevano lì, senza formazione né tutele sanitarie. Cinque lavoratori risultavano anche senza permesso di soggiorno. Le condizioni igieniche della struttura erano pessime, e mancava qualsiasi forma di controllo o garanzia di sicurezza.

La denuncia e l’arresto per caporalato

A innescare le indagini è stata la denuncia di uno degli operai, stremato da mesi di vessazioni e abusi. A febbraio, l’uomo è stato persino aggredito dal datore di lavoro dopo aver chiesto il pagamento di circa 10.000 euro di stipendi arretrati. Le lesioni subite gli sono costate una prognosi di 45 giorni. La Procura di Milano ha subito aperto un’indagine, culminata con l’arresto in flagranza dell’amministratore di fatto della ditta, un cittadino cinese. L’attività è stata immediatamente sospesa per gravi violazioni sul lavoro, e le autorità hanno emesso ammende e sanzioni per un totale di 134.000 euro.