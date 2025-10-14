Stava lavorando in una cava quando la terra ha travolto l’escavatore sul quale si trovava a operare. Un incidente rivelatosi fatale per l’operaio, il cui corpo è stato estratto solo dieci ore dopo dalla tragedia, avvenuta ieri pomeriggio alle 15, in un’azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia (Macerata). I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni tuttavia sono durate a lungo e nella notte è stato tirato fuori il cadavere dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.