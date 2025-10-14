Operaio muore sommerso dalla terra mentre lavora in una cava, il corpo estratto dopo 10 ore
Stava lavorando in una cava quando la terra ha travolto l’escavatore sul quale si trovava a operare. Un incidente rivelatosi fatale per l’operaio, il cui corpo è stato estratto solo dieci ore dopo dalla tragedia, avvenuta ieri pomeriggio alle 15, in un’azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia (Macerata). I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni tuttavia sono durate a lungo e nella notte è stato tirato fuori il cadavere dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.