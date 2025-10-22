Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì 21 ottobre a Civate, in provincia di Lecco. Un operaio di 33 anni è rimasto ferito mentre lavorava nel cantiere della nuova ciclovia di Isella, situato accanto alla Strada Statale 36 in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni dell’Areu, l’uomo avrebbe riportato lesioni da taglio al collo mentre stava utilizzando un flessibile, un attrezzo da taglio ad alta velocità.

I soccorsi e le indagini

L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono intervenuti in codice rosso. Sul posto sono giunte un’ambulanza del Sos Lurago d’Erba e un’automedica, mentre la zona del cantiere è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di emergenza. Presenti anche gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats Brianza, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. L’operaio, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Le autorità stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.