Operato al ginocchio sbagliato, chiede un risarcimento: “Non mi hanno neanche chiesto scusa”

Un episodio inquietante di malasanità si è verificato a Vigevano (Pavia), dove un uomo di 56 anni, un operaio metalmeccanico, è stato sottoposto a un intervento chirurgico sul ginocchio sbagliato. Il paziente era stato ricoverato il 23 novembre dello scorso anno presso un istituto per un intervento al ginocchio sinistro, ma la procedura è stata eseguita sul ginocchio destro, che era perfettamente sano. Ora l’uomo ha inoltrato una richiesta di risarcimento, lamentando un danno biologico con invalidità permanente stimata all’8%.

Cosa è successo

Oltre al grave errore chirurgico, ciò che ha maggiormente turbato il paziente è stato l’atteggiamento di indifferenza manifestato sia dalla struttura che dallo specialista coinvolto. “Non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un’email”, ha dichiarato l’uomo, riferendo che l’ortopedico si sarebbe limitato a dirgli che sarebbe stato operato al ginocchio corretto il giorno successivo. Invece, il paziente ha scelto di farsi dimettere, rivolgendo le sue attenzioni a un altro ospedale, dove i medici hanno ritenuto non necessario il secondo intervento. Al momento, l’Istituto in questione, non ha rilasciato commenti ufficiali in merito all’incidente.