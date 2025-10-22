Sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni: sono i reati contestati a un marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio dai Carabinieri della compagnia di Sestri Levante.

Violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni

L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Secondo l’accusa, avrebbe conosciuto ed acquisito informazioni sul conto della giovane a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su Facebook.

Dopo aver provato ad avvicinarla con avances telefoniche risultate vane, ieri mattina si è infine presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire all’interno della propria auto.

La vittima è stata condotta nell’abitazione del 35enne dove è stata costretta a ripetiti abusati. Riportata in strada in condizioni di profonda prostrazione è stata notata dai Carabinieri che hanno allertato i medici e dato il via alle ricerche per l’identificazione del colpevole.

L’uomo è stato trovato poco dopo mentre stava tentando di allontanarsi a bordo della propria auto. Accertato il pericolo di fuga, è stato così dichiarato in stato di fermo e tradotto presso il carcere di Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.