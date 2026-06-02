Un giovane di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcetto a Laurino, nel Salernitano.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo in gioco e avrebbe urtato con violenza la testa contro il muro perimetrale del campo, riportando un serio trauma cranico. L’impatto è apparso da subito critico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Attualmente il 22enne si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva, costantemente monitorato dall’équipe medica. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi riservata. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di Laurino. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate all’organizzazione dell’incontro sportivo. Il quadro clinico viene aggiornato costantemente dai medici ospedalieri in corso.