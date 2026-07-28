Un bracciante agricolo di 61 anni, originario dell’Algeria, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava all’interno di una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. A rendere noto il decesso è stata la Flai Cgil, che ha sollevato anche il tema dei tempi di intervento dei soccorsi: l’ambulanza, infatti, sarebbe arrivata da Sortino.

La nota della Cgil

Il sindacato chiede ora di estendere anche alle attività in serra lo stop nelle ore più calde della giornata, previsto per tutelare i lavoratori durante le ondate di calore. L’ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta infatti l’esposizione diretta al sole nelle fasce orarie più rischiose, ma non fa riferimento alle serre, ambienti nei quali le temperature possono comunque raggiungere livelli molto elevati.

La Flai Cgil sollecita inoltre un potenziamento del servizio di emergenza sanitaria nel territorio della provincia di Siracusa, giudicato insufficiente rispetto alle necessità, soprattutto durante i periodi di forte caldo.