Paga un nutrizionista online 2.600 euro per una dieta che lo manda in ospedale

Un uomo di 43 anni della provincia di Lecce ha intrapreso un programma alimentare estremo nella speranza di perdere peso, offerto da una società al costo di 2.600 euro, pagati in anticipo. La dieta comprendeva alimenti ad alto contenuto di grassi e proteine, come panna montata, omelette con 4-5 uova ciascuna, abbondante mascarpone e carne di maiale. Tuttavia, in breve tempo, l’uomo ha iniziato a manifestare gravi disturbi di salute che hanno richiesto un intervento chirurgico di colecistectomia. Presentatosi all’ospedale Vito Fazzi di Lecce con coliche biliari, gli accertamenti medici hanno rivelato un quadro clinico preoccupante: un fegato ingrossato, un accumulo anomalo di trigliceridi e la dilatazione delle vie biliari. La perizia medica allegata all’atto di citazione indica che la dieta ha causato una sindrome ansioso-depressiva, spossatezza e irritabilità, limitando notevolmente la vita sociale dell’uomo.

Dieta prescritta senza controllo medico preventivo

Il programma alimentare è stato fornito senza alcun controllo medico preventivo. Nonostante l’uomo avesse informato la società delle sue condizioni preesistenti, tra cui diabete, ipertensione e apnee notturne, non sono stati effettuati esami medici o accertamenti strumentali prima di iniziare la dieta. Il piano prevedeva un consumo giornaliero massiccio di sostanze ricche di proteine e grassi per circa 20 settimane. Già nei primi mesi, l’uomo ha iniziato a soffrire di forti dolori addominali, indigestione e bruciore di stomaco. Questi sintomi, insieme all’intervento chirurgico necessario per rimuovere la colecisti, hanno portato a una depressione endoreattiva con forti connotati ansiosi.

Conseguenze legali e richiesta di risarcimento

A seguito dei gravi problemi di salute causati dalla dieta, l’uomo si è rivolto al Tribunale per chiedere un risarcimento per il danno biologico subito. L’intera esperienza ha evidenziato i rischi associati a programmi alimentari estremi prescritti senza un’adeguata supervisione medica. La vicenda sottolinea l’importanza di consultare professionisti della salute qualificati prima di intraprendere qualsiasi regime dietetico, specialmente quando sono presenti condizioni mediche preesistenti. L’uomo cerca giustizia e compensazione per i danni fisici e psicologici subiti, un monito per chiunque consideri di adottare diete drastiche senza controllo medico.