Un ragazzo di 16 anni ha ucciso nella notte un uomo di 68 anni a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della vittima, in via Buonpensiero. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa con un oggetto contundente, provocandone la morte.

Dopo il fatto, il ragazzo si è presentato spontaneamente in questura, dove si è costituito circa un’ora dopo l’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi e la raccolta degli elementi utili alle indagini.

La ricostruzione degli investigatori e le indagini

Secondo una prima ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe invitato il giovane nel proprio appartamento. Durante l’incontro, sarebbe stato tentato un approccio sessuale nei confronti del ragazzo, situazione che avrebbe poi fatto degenerare la vicenda.

Il 16enne, a quel punto, avrebbe reagito afferrando un oggetto presente in casa e colpendo il vicino, causando lesioni mortali alla testa. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni, che sta ricostruendo con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione e il contesto dell’incontro tra i due.