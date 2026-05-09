Con l’ordinanza n. 12368/2026 pubblicata il 3 maggio, la Corte di Cassazione interviene in modo significativo sui controlli fiscali che riguardano non solo i conti correnti del contribuente, ma anche quelli dei familiari, in particolare del coniuge. La Suprema Corte chiarisce che l’Agenzia delle Entrate non può basarsi su automatismi matematici o presunzioni troppo rigide per collegare movimenti bancari di terzi a redditi non dichiarati. Il principio centrale è quello della necessità di un ragionamento logico e non meramente aritmetico, che dimostri un effettivo legame tra le somme individuate e l’attività economica del contribuente sottoposto a verifica.

Le presunzioni nei controlli bancari

Nel sistema dei controlli bancari del Fisco, ogni movimento sui conti correnti può assumere rilevanza fiscale secondo presunzioni legali ben precise. In particolare, i versamenti vengono normalmente considerati redditi imponibili, salvo prova contraria del contribuente che dimostri la loro natura non tassabile o già dichiarata. Se tali somme non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla loro tassazione. Diverso è il discorso dei prelievi, che in alcuni casi possono far presumere l’esistenza di costi in nero finalizzati alla produzione di ulteriori ricavi. Tuttavia, questa presunzione è limitata soprattutto alle imprese e non si estende in modo automatico a lavoratori autonomi o dipendenti, dove il ragionamento fiscale deve essere più prudente e contestualizzato.

L’onere della prova nei conti dei terzi

La vera novità introdotta dall’ordinanza riguarda l’onere della prova nei casi in cui i movimenti bancari siano rilevati non sul conto del contribuente, ma su quello di soggetti terzi, come il coniuge o altri familiari. In queste situazioni non può operare automaticamente la presunzione di reddito occulto. L’Agenzia delle Entrate deve prima dimostrare, attraverso un ragionamento coerente e supportato da elementi concreti, che le somme movimentate sono effettivamente riconducibili all’attività economica del contribuente. Solo dopo questo passaggio si può attivare l’onere della prova contraria a carico del cittadino, che dovrà fornire giustificazioni analitiche e documentali dei movimenti contestati.

Fine degli automatismi e più garanzie

In concreto, la nuova impostazione incide profondamente sulle modalità operative dei controlli fiscali. In passato, un bonifico rilevato sul conto del coniuge privo di redditi propri poteva essere automaticamente ricondotto al contribuente e considerato reddito occulto. Oggi, invece, non è più sufficiente il semplice movimento bancario: il Fisco deve dimostrare che il contribuente abbia avuto disponibilità effettiva del conto o che esista un collegamento diretto con la sua attività lavorativa. Ad esempio, un bonifico di 5.000 euro sulla moglie casalinga non può essere tassato automaticamente sul marito senza ulteriori prove. In assenza di tale nesso logico, l’accertamento può essere considerato nullo, rafforzando così la tutela del contribuente contro presunzioni meramente statistiche.