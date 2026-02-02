A Palermo, un 32enne è stato arrestato e altre cinque persone, un uomo e quattro donne tra i 18 e 54 anni, sono state denunciate per una lite familiare in via Monfenera. A scatenarla sarebbe stata la gelosia tra due ragazzine innamorate dello stesso giovane. La contesa amorosa tra le due sarebbe quindi sfociata in un profondo risentimento tra le rispettive famiglie. Secondo la ricostruzione, gli eventi si sarebbero sviluppati in due momenti distinti. Il primo al mattino, con una lite tra i familiari delle due ragazze nella zona del mercato di Ballarò. In serata poi la situazione è degenerata: dalle offese verbali si è infatti passati allo scontro fisico: calci, pugni e colpi di casco con conseguente trasporto in ospedale dei feriti.

Il tentativo di aggressione ai carabinieri

Una delle donne coinvolte nella rissa ha riportato la frattura del naso, mentre un’altra è rimasta ferita a un orecchio, in una sequenza di momenti concitati che ha seminato caos tra i residenti increduli. All’arrivo dei carabinieri la tensione sembrava rientrata, ma un uomo di 32 anni avrebbe tentato di riaccendere lo scontro e di aggredire i militari. Il 32enne è stato poi fermato e arrestato: nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.