Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, annunciando che lascerà ufficialmente l’incarico al termine delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale dell’azienda, che ha anche comunicato l’affidamento temporaneo della direzione a Marco Lollobrigida.

Il passo indietro arriva in un momento delicato per la struttura sportiva della televisione pubblica, a poche settimane dall’inizio dei Giochi, evento centrale per la programmazione e la visibilità dell’emittente.

Polemiche, proteste interne e contestazioni sulla gestione

Secondo fonti interne, la decisione sarebbe maturata dopo le polemiche legate alla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, durante la quale Petrecca aveva scelto di commentare personalmente l’evento al posto del collega Auro Bulbarelli. Quest’ultimo era stato costretto a farsi da parte dopo aver anticipato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La redazione di Rai Sport aveva reagito duramente, arrivando a minacciare uno sciopero al termine dei Giochi. In segno di protesta era stato anche avviato uno sciopero delle firme da parte dei giornalisti dei telegiornali e dei giornali radio. Petrecca, inoltre, era finito al centro di ulteriori contestazioni per presunte spese elevate della direzione, legate — secondo indiscrezioni — ad assunzioni, promozioni, gratifiche e consulenze esterne.