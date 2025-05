Sembrava una tranquilla passeggiata come tante altre. Un uomo di 34 anni stava camminando con il suo figlioletto di pochi mesi in passeggino, lungo via dei Cinquecento, a Milano. Ma la scena ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia impegnati in controlli sul territorio. Insospettiti, si sono avvicinati per un controllo e hanno scoperto che l’uomo era irregolare sul territorio italiano e privo di documenti.

A quel punto è scattata una perquisizione. All’interno del passeggino, nascosto tra gli effetti personali del neonato e alcuni pannolini, gli agenti hanno trovato oltre 12 grammi di hashish. L’uomo è stato quindi condotto in Questura, portando con sé anche il bambino.

La scoperta in casa e l’arresto

In Questura è stata allertata la madre del bambino, che ha preso in affido il piccolo poco dopo. Intanto, gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 34enne e lì hanno trovato altri 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione, chiari indizi di un’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto che trasportasse la droga nel passeggino del figlio ha aggravato la posizione del padre, facendo emergere anche profili di pericolo per il minore.