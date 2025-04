Che Papa Francesco fosse un appassionato di calcio e soprattutto un grande tifoso del San Lorenzo è cosa nota. Fin da ragazzo, infatti, Bergoglio andava con il padre a vedere le partite de “Los Cuervos” all’Estadio Gasómetro di Buenos Aires, demolito nel 1983 e rimpiazzato dal Nuevo Gasómetro. In questi giorni, in Argentina, è diventata virale una particolare coincidenza tra la morte del Pontefice e il numero della sua tessera del San Lorenzo.

La strana coincidenza

Sulla tessera del tifoso di Bergoglio appaiono diverse informazioni e una di queste ha scatenato l’immaginazione e un certo misticismo sui social. Il numero di socio riportato sulla tessera, infatti, è 88235: le prime due cifre corrispondono all’età di Papa Francesco al momento della sua morte; le successive tre, invece, indicano l’orario argentino del suo decesso, calcolando il fuso orario di cinque ore con Roma. Alle 7:35 di lunedì mattina, le 2:35 in Argentina, il cardinale Kevin Joseph Farrell ha comunicato la morte di Bergoglio. Questa particolare coincidenza, legata alla fede religiosa così come a quella calcistica altrettanto sentita in Argentina, è diventata virale in poco tempo, dopo che un giornalista, una volta notata, ha deciso di condividerla su X.

Il San Lorenzo, dopo la morte di Bergoglio, ha pubblicato sui social un post davvero emozionante: “Non è mai stato uno qualunque, ma sempre uno di noi. ‘Cuervo’ da bambino e da adulto… ‘Cuervo’ come sacerdote e cardinale… ‘Cuervo’ anche come Papa… Ha sempre trasmesso la sua passione per il Ciclón… Quando andava al Vecchio Gasómetro per vedere la squadra del ’46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando accoglieva con gioia totale le visite azulgrana in Vaticano… Socio N°88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclón. Avvolti da un profondo dolore, oggi noi del San Lorenzo diciamo a Francesco: Addio, grazie e arrivederci per sempre! Saremo uniti nell’eternità!”.